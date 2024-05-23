Merkez Bankası'ndan mevduat ve KKM kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı. Tedbirler kapsamında TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırıldı.

Merkez Bankası'ndan mevduat ve KKM kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2024 Mayıs ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu.

Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar atılırken, Türk Lirası mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

MEVDUATTA ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Merkez Bankası'ndan mevduat ve KKM kararı! - Resim : 1

KKM'DE ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI

Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Merkez Bankası, 2024 Mayıs ayı faiz kararını açıkladı: Üçüncü ara! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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