Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor

BDDK’den iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin karar yayımlandı. Kararlar Resmi Gazete'de tebliğ edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Asır Yatırım Bankası, Ayyed soyadlı kurucu ortaklarla 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı. Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu.

Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi. Kararlar Resmi Gazete'de tebliğ edildi.

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