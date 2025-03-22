Reklam Kurulu'ndan Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 13 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda 141 dosyanın incelendiği, bunlardan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bir dosya hakkında tedbiren durdurma kararı alındı.

Kurul, mevzuata aykırı bulunan reklamlar için durdurma cezasının yanı sıra tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla beş dosyada erişim engeli uygulanmasına da karar verdi.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE 4,8 MİLYON LİRA CEZA

Hazır giyim sektöründeki indirim kampanyalarına yönelik denetimler sonucunda sekiz dosyada mevzuata aykırılık tespit edildi. Bu kapsamda, tüketicileri yanıltan kampanyalar nedeniyle 4 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kurul, fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu dönemde, gerçek olmayan yüksek fiyatlar üzerinden sahte indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YANILTICI REKLAMLAR

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, belirli bir uygulamanın tüm cep telefonu modellerinde mevcut olduğu izlenimi oluşturduğu ancak bazı modellerin bu özelliğe sahip olmadığı tespit edildi. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilerek firmaya idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, bir otomotiv firmasının sosyal medya platformlarındaki reklamlarında "ses tanıma özelliği" bulunan bir model tanıtıldığı halde, aracın donanım paketinde bu özelliğin Türkiye'deki altyapı eksikliği nedeniyle kullanılamadığı belirlendi. Reklamın gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle firmaya idari yaptırım kararı verildi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ REKLAMLARINA İNCELEME

Son dönemde otomotiv firmalarının "yüzde sıfır faiz" temasıyla düzenlediği kampanyalar da incelendi. Reklamların ana mesajında kredi faiz oranının sıfır olarak belirtildiği ancak peşin faiz ödemesi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, tüketicilerin toplam maliyeti doğru değerlendirebilmesi için zorunlu olan yıllık ve aylık maliyet oranlarına reklamlarda yer verilmediği belirlendi.

Bu gerekçelerle, tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamlara yönelik tedbiren durdurma kararı alındı.

ÜRÜN BİLEŞENLERİNE DAİR EKSİK BİLGİLENDİRME TESPİT EDİLDİ

Kurul, Türkiye’de satılan bazı ayakkabıların yurt dışı tanıtımlarında bileşiminde domuz derisi kullanıldığı belirtilmesine rağmen, Türkiye’deki satış sayfalarında "deri" veya "doğal deri" ifadelerinin yer aldığını tespit etti. Bu eksik bilgilendirme nedeniyle dört firma hakkında durdurma cezası verilirken, toplam 3 milyon 457 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA