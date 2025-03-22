EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ Son Dakika: Milyonlar 'Fark'lı Ödeme: Meclis Anlaşamadı, Olan Emekliye Oldu: 4 Bin TL için Yeni Formül

Emekli bayram ikramiyesi gelecek haftaya ertelendi. 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’na gelmişti. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte TBMM’de partiler arasında yaşanan karmaşa hali hazırda 14.469 TL ile geçinmeye çalışan emekliyi etkiledi!

BAYRAM İKRAMİYESİNE ERTELEME

Vatandaşın hakkını savunmak için Meclis sandalyelerini dolduran vekillerin kolonyalı kavgası nedeniyle Meclis’in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verildi. Normal şartlarda bayramın hemen önceki haftasında yatırılan emekli ikramiyeleri için süreç uzarken dul ve yetim dahil 16 milyon emekli ‘4 bin TL bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman?’ sorularına yanıt arar oldu.

ZAMLI İKRAMİYE ‘FARK’LI ÖDENECEK

Türkiye Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Bütçe Komisyonu’ndan geçen emekli bayram ikramiyesi için ek ödeme yapılması gündeme geldi. Bu da önce zamsız rakamın emeklilerin hesabına yatacağı ardından ise 1000 liralık farkın belirlenen bir takvim ile daha sonra hesaplara geçeceği anlamına geliyor.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artış ile 3000 TL olan bayram ikramiyelerine bu yıl yüzde 33,5’lik bir zam yapılmış ve 4 bin TL olması yönünde karar alındı. İki bayram için toplam ödeme miktarı ise 8 bin TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanmıştı.

KİM NE KADAR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerin yanında bayram ikramiyesi dul ve yetimler için de aylık hisseleri oranında verilecek. Bu kapsamda yüzde 75 hak sahipleri 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Emekli ikramiyeleri normal şartlarda her iki bayramdan hemen önceki hafta hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor. Meclis’ten geçip Resmi Gazete’den yayımlanmasının ardından 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi beklenen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı ise şu an belirsiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi