Bu da ABD Merkez Bankası Fed'in Zarar Tablosu! 2 Yıldır Üst Üste Milyarlarca Dolar Ekside

Dünyanın bir numaralı merkez bankası olarak kabul edilen ABD Merkez Bankası Fed iki yıldır peş peşe zarar açıkladı. Bu kapsamda bankanın 2024'te 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı olduğu öğrenildi.

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Bu da ABD Merkez Bankası Fed'in Zarar Tablosu! 2 Yıldır Üst Üste Milyarlarca Dolar Ekside

Banka, 2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 77,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te de 114,3 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Bu dönemde Fed'in zararının boyutunun azaldığı dikkati çekti. Fed, en son 2022'de kâra geçmiş ve 58,8 milyar dolar kâr bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 226,8 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2023'te 281,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Faiz gelirleri ise 2023'teki 174,5 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 158,8 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, Fed'in zararında, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırması etkili oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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