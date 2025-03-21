Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul'da altının kilogram fiyatı günü 3 milyon 738 bin liraya yükselerek kapattı.

Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatına ilişkin veriler açıklandı. Altın, borsada günün sonunda 3 milyon 738 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 738 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Resim : 1

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 819 bin 448,89 lira, işlem miktarı ise 826,31 kilogram oldu.

Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Resim : 2

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 214 milyon 858 bin 599,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.730.000,00 3.037,00
En Düşük 3.715.000,00 3.051,40
En Yüksek 3.745.000,00 3.056,70
Kapanış 3.738.000,00 3.056,00
Ağırlıklı Ortalama 3.724.763,58 3.052,56
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.073.819.448,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 826,31
Toplam İşlem Adedi 26
Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle YapılıyorUnun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle YapılıyorYaşam

Tohum Çimlendirmeye Sıra Dışı Yöntem: Eski Kot Pantolonlarınız Resmen Bitkiye Dönüşecek!Tohum Çimlendirmeye Sıra Dışı Yöntem: Eski Kot Pantolonlarınız Resmen Bitkiye Dönüşecek!Yaşam

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Altın fiyatları Borsa Borsa İstanbul
New York Borsası Düşüşle Açıldı New York Borsası Düşüşle Açıldı
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Değişim Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Değişim
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız