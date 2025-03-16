Ramazan'da Talep Arttı, Fiyatı 15 Lira… Yiyen Tadını Unutamıyor, 7 Kilometrelik Yoldan Gelen Var

Elazığ’da Yemiş Mahallesi yaşayan Filiz Gül kız kardeşiyle birlikte tandır fırını kurdu. Zamanla taleplere yetişemeyen Gül, 12 kadın ile birlikte çalışmaya başladı.

Uğruna herkesin kapıda kuyruğa girdiği tandır ekmeğe olan ilgi Ramazan ayında daha da arttı. Fırın merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tandır ekmeği almak için kuyruğa girdi.

'TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ'

Yaklaşık 15 senedir bu işi yaptığını belirten İşletme sahibi Filiz Gül, “Özellikle hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Bulunduğumuz alan merkeze 7 kilometre uzaklıkta bir alan. Akşama doğru saat 15.00 itibariyle burada yoğunluk olmaya başlıyor ama müşterilerimiz aralıksız geliyor. Sabah 08.00’da iş başı yapıyoruz. İşin durumuna göre, akşam 20.00 civarlarında işi bitiyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gece 24.00’da eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü taleplere yetişemiyoruz. Tandır ve top ekmeği yapıyoruz” dedi.

'FİYATI 15 LİRA'

Tandır ekmeğinin sütlüsünü, tereyağlısını ve sadesini yaptıklarını söyleyen Gül şunları anlattı: İki çeşit ekmek yapıyoruz ama talepleri yetiştiremiyoruz. Fiyatlarımız tandır ekmeğin paketinde 4 tane var 85 liraya denk geliyor top ekmeğinin fiyatı ise 15 liradır.

Kaynak: İHA