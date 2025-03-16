Blue Door’un Konkordato Talebi Reddedildi

2016 yılında İzmir’de kurulan ve hızla büyüyen şirketler arasında yer alan Blue Door Orman Ürünleri’nin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Blue Door’un Konkordato Talebi Reddedildi

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, Blue Door Orman Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebi değerlendirildi. Şirketin konkordato tasdik talebi reddedildi ve verilen kesin mühlet kararı kaldırıldı.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİ

Mahkeme, konkordato sürecinde görevlendirilen konkordato komiser heyetinin görevine son verdi. Şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmedildi.

Blue Door’un Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

İTİRAZ İÇİN İKİ HAFTALIK SÜRE

Karar, konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden ilan tarihinden itibaren, borçlu şirket açısından ise tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna açık olacak şekilde oy birliğiyle alındı.

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