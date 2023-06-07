Prof. Sayan: Seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında, vergiler de artacak

Prof. Dr. Sayan, "Seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında, birçok dolaylı vergide ciddi artışlar olacak" dedi.

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Prof. Sayan: Seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında, vergiler de artacak

Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, “Kuru tutmak giderek daha zor ve maliyetli hale geliyor. Faiz ve kur politikalarında hayalleri bırakıp gerçeklere dönmek kaçınılmaz” dedi. Prof. Dr. Sayan, “KKM ve diğer kamu harcamalarının finansmanı için kaynak bulmak gerekecek. Birçok dolaylı vergide ciddi artışlar olacak” diyerek uyardı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sayan, mevcut iktidarın şimdiye kadar izlediği ekonomi politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu, ileriye dönük şu öngörülerde bulundu:

“Ekonomiyi ve dolayısıyla hepimizi nelerin beklediği, mevcut sürdürülemez çerçevenin yerine nasıl bir modelin ne zaman getirileceğine bağlı. İlk etapta önemli fiyat ve vergi artışları beklememiz gerektiği kesin. Zaten seçim dolayısıyla ertelenen fiyat artışlarının eli kulağında olmalı. Ardından KKM ve diğer kamu harcamalarının finansmanı için kaynak bulmak gerekecek. Birçok dolaylı vergide ciddi artışlar olacak.

Enflasyon üzerindeki baskıyı artıracak olan iki unsur büyüyen kamu açığı ve daha önemli olmak üzere kurlardaki artış olacak. Piyasadaki fiili faiz oranları politika faizinden bağımsız hale geldi neredeyse zaten ama faiz politikasının da bu haliyle bile sürdürülemeyeceği açık. Adını faiz artışı koymadan, KKM ve benzeri mekanizmalar yoluyla yapılan dolaylı artışlar sorunlarla yüzleşmeyi ertelerken yüzleşme zamanı geldiğinde karşılaşılacak sorunları daha da büyütüyor.”

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