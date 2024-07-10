Prof. Demirtaş Çileden Çıktı: 'Korkunç Bir Açıklama!'

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının halkın gerçekliğiyle örtüşmemesi gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın TÜİK'in geçmişte açıkladığı sepet hesaplamasıyla bugünkü rakamları açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ise çok konuşulacak sözlere imza attı. Enflasyonun dünya ülkeleriyle aynı şekilde hesaplandığını söyleyen Çetinkaya, ENAG'ın yüksek açıkladığını söyledi. Enflasyonun 75 olmasıyla 45 olması arasında bir fark olmadığını savunan Çetinkaya, "Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 olacaksa veya bir yıl sonra 145 olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki'. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik" yorumunu yaptı.

PROF. DEMİRTAŞ: BİR BAŞKAN BU SÖZLERİ NASIL SÖYLER?

Çetinkaya'nın açıklamasına tepkiler yükseldi. Bir tepki de ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama. Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım" ifadelerini kullandı.

İçler acısı bir açıklama.



Korkunç bir açıklama.



Olacak iş değil.



Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.



Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım 🤯😡😔😡🤯😡😔 pic.twitter.com/aeu82Hp0PS — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem