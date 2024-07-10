Dev Bankadan Altın Tahmini

ABD'nin büyük bankalarından Citi, ons altın için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Dev bankanın tahminine göre on altın fiyat, 2025 yılı ortasında 3000 dolar seviyesine yükselecek.

Dev Bankadan Altın Tahmini

Citi, 2025 yılı ortası için ons altın fiyatlarında 2800-3000 dolar seviyesini öngördü. Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2400-2600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Ons altın fiyatları, dün keskin geriledikten sonra bugün hafif toparlanma çabasında ilerliyor. Altın fiyatları için ABD enflasyon verisi kritik önemde olacak.

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.498,37 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,81, son bir haftada %2,54 oranında değişmiştir. Gram Altın, 08.07.2024 tarihinde 2.512,59 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 10.06.2024 tarihinde 2.381,03 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.365,98 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,29, son bir haftada %1,56 oranında değişmiştir. Ons Altın, 05.07.2024 tarihinde $2.392,97 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 10.06.2024 tarihinde $2.287,85 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 4.104,83 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %-0,01, son bir haftada %1,46 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 21.06.2024 tarihinde 4.120,46 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 10.06.2024 tarihinde 3.941,71 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 8.209,67 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %-0,01, son bir haftada %1,46 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 21.06.2024 tarihinde 8.240,93 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 10.06.2024 tarihinde 7.883,42 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Tam Altın fiyatı, anlık olarak 16.369,12 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %-0,01, son bir haftada %1,46 oranında değişmiştir. Tam Altın, 21.06.2024 tarihinde 16.431,45 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 10.06.2024 tarihinde 15.718,63 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

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