AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz'

AKP, 2023 Genel Seçimleri'nden önce en düşük emekli maaşını 7 bin 500’e çıkarmıştı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, o günden sonra en düşük emekli maaşlarında yaşanan sıkıntıyla ilgili AKP'liler, “Düğmeyi baştan yanlış ilikledik. Seçim öncesi yaptığımız bu adımın sonuçlarını düşünmeden yaptık. Şimdi işin içinden çıkamıyoruz” değerlendirmelerini yapıyorlar.

AKP'nin en düşük emekli maaşlarını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin çalışmaları Perşembe gününe kadar devam edecek. 2 bin TL’lik seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması da tartışılıyor. Ancak tüm emeklilere yansımasının henüz karara bağlanmadığı da belirtiliyor.

AKP, 2023 seçimlerinden önce seçim yatırımı olarak en düşük emekli maaşını 7 bin 500’e çıkarmıştı. Ocak 2024’te yeniden en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıkarıldı.

AKP seçim yatırımı olarak aldığı kararın şimdi olumsuz sonuçlarını masaya yatırıyor.

KÖK MAAŞ SORUNU

AKP, kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yeni formüller arıyor. Emeklilerin maaş zamları kök maaş üzerinden uygulanıyor. AKP, bir taraftan kök maaş ile ilgili köklü çözüm arayışlarını sürdürürken, bir taraftan da en düşük emekli maaşını 10 TL’den 12 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor.

SEYYANEN ZAM TARTIŞILIYOR

Öte yandan AKP, en düşük emekli maaşını 10 binden 12 bin TL’ye çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı da tartışıyor. AKP kaynakları, “tüm emeklilere yapılması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok” değerlendirmesinde bulundular.

En düşük emekli maaşı alanlar yapılacak düzenlemeden yaklaşık bir milyon 610 bin kişinin yararlanacağı belirtildi.