Eleştirilere Dayanamadı: TÜİK, Enflasyon Sepeti Verilerini Kaldırdı

Açıkladığı verilerle halkın, siyasetçilerin ve ekonomistlerin eleştiri oklarını yönelttiği TÜİK, 2 yıl sonra açıkladığı enflasyon sepeti verilerini internet sitesinden kaldırdı.

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Eleştirilere Dayanamadı: TÜİK, Enflasyon Sepeti Verilerini Kaldırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün 2022’den bu yana ilk kez enflasyon sepetini internet sitesinde yayınlamıştı. TÜİK’in verilerine ve enflasyon hesaplamasına karşın yoğun eleştiriler gelmişti. Bunun üzerine TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, şirketleri suçlamıştı.

TÜİK, gelen eleştirilerin ardından enflasyon sepetini sitesinden kaldırdı. Prof. Dr. Cem Başlevent, TÜİK Başkanı'nın açıklamalarının şeffaflık adına olumlu olduğunu belirtirken, mevcut verilerin silinmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Başlevent konuya ilişkin açıklamasında, "Madde fiyatını açıklamak için bir gün daha çalışılması gerekiyor demek komik. Çalışsınlar. Ayın 3'ü değil, 4'ü veya 5'i de olsa madde sepetini açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Ekonomist ve ENAG’ın kurucularından biri olan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in 2018 yılından bu yana verileri kontrollü olarak sunduğunu ve 2020 yılından itibaren enflasyon, milli gelir gibi önemli ekonomik göstergelerde manipülasyon yaptığını belirtti.

TÜİK’in yaklaşımının halkı fakirleştirdiğini ve halkın bu durumu hak etmediğini belirten Ulusoy, sahtekârlığa karşı çıkmak için en yüksek sesle protesto çağrısında bulundu.

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