TÜİK'e Bir Eleştiri de Eski Başkanı Birol Aydemir'den: 'Aklımızla Dalga Geçmeyin!'

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Çetinkaya'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Aydemir, TÜİK'in madde fiyatlarının açıklanmasındaki değişiklikleri ve enflasyon hesaplamalarındaki şeffaflık sorunlarını dile getirerek, "Aklımızla dalga geçmeyiniz" dedi.

Son Güncelleme:
TÜİK'e Bir Eleştiri de Eski Başkanı Birol Aydemir'den: 'Aklımızla Dalga Geçmeyin!'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarına ilişkin açıklamaları, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Aydemir, Çetinkaya'nın algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğu yönündeki iddiasını reddederek, vatandaşların büyük çoğunluğunun TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanmadığını belirtti.

'BUNU NEYE DAYANARAK SÖYLÜYORSUN ?'

Çetinkaya'nın algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylemesine ilişkin konuşan TÜİK’in eski başkanı Aydemir, 'Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. Vatandaşlarımızın yüzde 80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?' sorusunu yöneltti.

Kendisi görevdeyken ortalama madde fiyatlarını açıklarken herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Aydemir, 'Sonrasında neden problem çıktı?' sorusunu iletti.

'AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN!'

Aydemir, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜİK Başkanı algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylüyor!! Kendisine birkaç sorum olacak..

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. AKP seçmeni dahil vatandaşlarımızın %80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?

Ben görevdeyken ortalama madde fiyatları açıklanırken herhangi bir sorun olmadı. Neden sonrasında problem çıktı?

Bu işlem oldukça basitti ve iş yükü asla çok değildi, aklımızla dalga geçmeyiniz. Ortalama madde fiyatları açıklamayı bıraktıktan sonra ENAG ve İTO fiyat endeksleri ile TÜİK arasındaki farkın neden açıldığını açıklayın biz de ikna olalım.

Ayrıca kaldırdığınız sadece ortalama fiyatlar değil bölgesel fiyatları da kaldırdınız. Merak etmeyin daha önce yayınladığınız verileri anlayacak ve yorumlayacak zekaya sahip pek çok insan var bu ülkede. Siz de ben de biliyoruz ki rakamları manipüle ediyorsunuz. Bu durum sizden önce başladı ve bunu düzeltme imkanınız var. Yanlışı savunmayın!"

Son Güncelleme:
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
Taşınacaklar Yandı! Nakliye Fiyatları Dudak Uçuklattı: 40 Bin TL'den Başlıyor Nakliye Fiyatları Dudak Uçuklatıyor
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
Tüm Dünya Bekliyordu, Hedefi Açıkladı: Fed Başkanından Faiz İndirimi Açıklaması Fed Başkanından Faiz İndirimi Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum