TÜİK'e Bir Eleştiri de Eski Başkanı Birol Aydemir'den: 'Aklımızla Dalga Geçmeyin!'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarına ilişkin açıklamaları, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Aydemir, Çetinkaya'nın algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğu yönündeki iddiasını reddederek, vatandaşların büyük çoğunluğunun TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanmadığını belirtti.

'BUNU NEYE DAYANARAK SÖYLÜYORSUN ?'

Çetinkaya'nın algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylemesine ilişkin konuşan TÜİK’in eski başkanı Aydemir, 'Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. Vatandaşlarımızın yüzde 80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?' sorusunu yöneltti.

Kendisi görevdeyken ortalama madde fiyatlarını açıklarken herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Aydemir, 'Sonrasında neden problem çıktı?' sorusunu iletti.

'AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN!'

Aydemir, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜİK Başkanı algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylüyor!! Kendisine birkaç sorum olacak..

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. AKP seçmeni dahil vatandaşlarımızın %80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?

Ben görevdeyken ortalama madde fiyatları açıklanırken herhangi bir sorun olmadı. Neden sonrasında problem çıktı?

Bu işlem oldukça basitti ve iş yükü asla çok değildi, aklımızla dalga geçmeyiniz. Ortalama madde fiyatları açıklamayı bıraktıktan sonra ENAG ve İTO fiyat endeksleri ile TÜİK arasındaki farkın neden açıldığını açıklayın biz de ikna olalım.

Ayrıca kaldırdığınız sadece ortalama fiyatlar değil bölgesel fiyatları da kaldırdınız. Merak etmeyin daha önce yayınladığınız verileri anlayacak ve yorumlayacak zekaya sahip pek çok insan var bu ülkede. Siz de ben de biliyoruz ki rakamları manipüle ediyorsunuz. Bu durum sizden önce başladı ve bunu düzeltme imkanınız var. Yanlışı savunmayın!"