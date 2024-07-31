Piyasalarda Savaş Endişesi: Altın ve Petrol Tırmanışa Geçti

Piyasalarda gözler bu akşam açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevrilmişken, Hamas lideri İsmail Haniye’nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi, hareketliliği erken başlattı. Bölgede gerilimin tırmanması beklenirken, altın fiyatlarının daha da artması öngörülüyor.

Orta Doğu’daki gelişmeler, altını hareketlendirirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar da büyük önem taşıyor. Fed’in faizi sabit tutması ve yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ALTINDA DURUM NE?

Altın, güne değer kazanarak başlarken, sabah 16.30 itibarıyla da 2.580,12 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.163,83 liradan işlem görürken Cumhuriyet Altını 17.272,00 TL’den işlem görüyor.

PETROLDE ARTIŞ

Hamas lideri Haniye’nin İran’ın başketi Tahran’da öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte dün 78 dolara düşen brent petrol fiyatı bugün 80 doların üstüne çıktı.