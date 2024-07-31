Eczacıbaşı'nın En Tepesindeki İsim Açıkladı: Türkiye'nin Ekonomik Krizden Çıkması İçin Tarih Verdi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, son günlerde dar gelirli vatandaşların hayat kalitesinde çarpıcı bir düşüşe neden olurken, değişen ekonomi modeline iş dünyasının tepkisinin ne olacağı merak ediliyordu.



Türkiye'nin en büyük şirketler grubundan biri olan Eczacıbaşı Holding'in tepe ismi Faruk Eczacıbaşı, CNBC-e'den Emre Eser’in sorularını yanıtladı.



TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yarışma ve ödüllerin alanında ilk olma özelliğine sahip olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Türkiye'de özel sektörün ve sivil toplumun kamuya ödül verdiği ilk yarışma."





"YAVAŞ YAVAŞ KRİZDEN BAŞIMIZI KALDIRACAĞIZ"



Faruk Eczacıbaşı, dijitalleşme ve değişim süreçlerinin hukuk temelli olması gerektiğini vurgularken, bürokrasinin de buna ayak uydurması gerektiğini belirttiği konuşmasında, dijitalleşmeye yönelik yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmesine yönelik soruya kriz sonrası her alana dikkat çekerek verdiği cevap şu şekilde oldu:

"Bu sadece dijital dönüşümle ilgili bir konu değil. Türkiye'nin ekonomik yapısı ile ilgili bir konu. Yavaş yavaş. Çok hızlı değil ama yavaş yavaş krizden başımızı kaldıracağımızı düşünüyorum ama bu yine bir iki sene alacaktır. Ondan sonra bu konuda birtakım hareketlenmelerin olacağını düşünüyorum."

"TÜRKİYE'NİN BU DEĞİŞİMİ KAÇIRMA ŞANSI YOK"



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da etkinlikte açıklama yaparken, "Hangi sektörde olursa olsun teknolojiyi odağımıza almadan iş yapma şansımız kalmadı" diyerek dijitalleşme vurgusu yaparken, bu dönüşümlerde KOBİ'lerin çok fazla eksikliği olduğuna da dikkat çekti.



Hem sermaye tarafında hem de istihdam tarafında çözüm bekleyen konular var. Biz her kesimi dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Dünyada bir dönüşüm gerçekleşiyor, Türkiye'nin bu değişimi kaçırma lüksü yok."