Piyasalar yangın yerine döndü, Kapalıçarşı'da dolar kuyruğu oluştu!

GERÇEK GÜNDEM

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle seçimler öncesi son işlem gününe giren piyasalarda dolar/TL rekor seviyelere yükseldi.

"DÖVİZ KUYRUĞUNA SOKAN EKONOMİ"

Sosyal medya hesabından Kapalıçarşı'da yaşanan dolar kuyruğunu paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Kapalıçarşı'da kuyruklar uzayıp gidiyor. Merkez Bankası ile Kapalıçarşı arasındaki döviz alım/satım farkı piyasanın gerçek halini gösteriyor. Bankacılık sistemini tahrip eden, vatandaşı döviz kuyruğuna sokan ekonomi politikası senin eserin Erdoğan" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN TALİMAT

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri piyasaların ana odağında bulunurken, dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar. Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar" dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Ayrıca Erdoğan hükümeti, 'faiz' artırımını üstü kapalı olarak yapmaya devam ederken son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.

25 BAZ PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, Fed'in mayıs ayının başındaki toplantısında politika faizini 25 baz artırması sonrası kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.

Kaynak: Gerçek Gündem