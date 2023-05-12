Borç krizi altın fiyatlarını vurdu!

ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ederken, süregelen belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırtı.

Dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kalırken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin sözle yönlendirmelerde yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu fakat hala sıkı para politikasına devam edilmesinin işaretlerini verdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında bin 266 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 azalışla bin 267 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 80 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 420 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,72 düşüşle 2 bin 15 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 9 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem