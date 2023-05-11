Bank of America'dan seçim sonrası dolar kuru tahmini!
Bank of America, Türkiye'de yaklaşan seçimlere ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, seçim sonrası dolar kuru tahmini de yer aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyon karşısında büyük çaplı faiz indirimleri de dahil olmak üzere alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı sonucunda, ekonomi ve piyasalar büyük ölçüde devlet kontrolüne bırakıldı.
Bu politikaların başlamasıyla birlikte son beş yılda çok sayıda yabancı yatırımcı Türkiye piyasalarından çıktı.
Yabancı yatırımcılar son yıllarda oldukça azalttıkları, hatta TL cinsi tahvil piyasasında neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için seçim öncesi iyi bir fırsat olabilir düşüncesiyle geçen aylarda Türkiye ziyaretleri gerçekleştirdi.
Seçim sonrası uygulanan politikalarda bir değişim olacağına inancın giderek artmasıyla uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye birleşme ve satın alma başta olmak üzere yatırıma da hazırlanıyorlar.