Piyasalar ikna olmadı, dolar/TL rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.

Bu gelişmeler sonrası seçimlerin ardından TCMB, 2024 Ocak ayında faizi yüzde 45'e yükseltti.

DOLAR/TL'DE REKOR

Faiz kararı sonrası TCMB metninde, "gerekli sıkılığa" ulaşıldı mesajına rağmen piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle dolar/TL yeni güne rekor seviyeyle başlayarak gün içi 30,43 TL seviyesini test etti. Dolar kuru şu dakikalarda 30,34 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem