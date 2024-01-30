Gözler Fed'de, altın fiyatları yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar?

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda faiz indirimlerinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından bin 989 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle bin 982 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

DOLAR/TL KURU DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle yükselişini sürdüren dolar/TL kuru altın fiyatlarını destekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem