Patronun Ölümüyle Yarım Asırlık Şirket İflas Etmişti: Dev Firma Yeniden Satışa Çıktı, Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan’ın 2022 yılında vefat etmesinin ardından finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Türkiye’deki yüksek faiz oranları ve ekonomik daralmaların etkisiyle binlerce şirket gibi Kay Süt de krizden etkilendi. Şirket, artan mali baskılar sonucu konkordato ilan etmek zorunda kalmıştı.

619 MİLYON LİRALIK DEĞER BİÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında satışa çıkarılan ancak satılamayan Balıkesir’deki fabrikaya, bilirkişi raporunda 619 milyon 786 bin lira değer biçildi. 34.432,57 metrekarelik bir alanda yer alan fabrika, açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Yeni teklifler ise 5-12 Şubat tarihleri arasında alınacak.

KEÇİ SÜTÜYLE ÖNE ÇIKMIŞTI

Kay Süt’ün hikayesi, Bigadiç’te küçük çaplı bir işletme olarak başladı. Kurucusu Kemal Ayhan, süt üretiminden peynir ve besiciliğe, yem üretiminden akaryakıt işletmeciliğine kadar birçok alanda faaliyet göstererek yüzlerce kişiye istihdam sağladı.

90’lı yılların sonunda özelleştirilen SEK Balıkesir Fabrikasını satın alarak Kay Süt markasını yaratan Kemal Ayhan, işletme kapasitesini büyüterek ürünlerini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başardı. Özellikle keçi sütü ve ürünlerinin tanınırlığını artıran şirket, Türkiye’de süt sektörünün öncü oyuncularından biri haline geldi.

SATIŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Kay Süt’ün yeni sahiplik süreci ve Şubat ayındaki satış süreci, süt sektöründe olduğu kadar iş dünyasında da yakından takip ediliyor. Şirketin satıştan sonra faaliyetlerine nasıl devam edeceği ise merak konusu.

KAY SÜT HAKKINDA

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar Köyü’nde, 1970’li yılların başında küçük bir mandıra ile üretime başlayan Kemal Ayhan tarafından kurulan Kay Süt, yıllar içinde süt ve süt ürünleri sektöründe öncü bir marka haline geldi. 1985 yılında Bigadiç’teki ilk büyük mandırasını faaliyete geçirerek önemli bir sıçrama yapan şirket, kısa sürede peynir üretiminde güçlü markalar arasına girmeyi başardı.

Kemal Ayhan ve Ergün Ayhan liderliğinde 1992-1993 yıllarında gerçekleştirilen özelleştirme süreci, Kay Süt’ün büyümesinde dönüm noktası olmuştu. Bu süreçte SEK’in Balıkesir fabrikasını satın alan firma, paket süt üretimine başlayarak tüketicileri Kay Süt’ün yeni ürünleriyle tanıştırmıştı.

İLK UHT SÜTÜ ÜRETMİŞTİ

Kay Süt, Türk gıda sektöründe birçok ilke imza atmıştı. Türkiye’nin ilk yarım yağlı UHT sütünü üreterek sağlıklı ve ekonomik seçenekler sunmaya başlayan firma, sokak sütüne alternatif olarak ekonomik Tetrapak poşet süt üretimiyle de dikkat çekmişti.

Kay Süt, ayrıca 2010 yılında Türkiye’nin en büyük ilk 300 firması arasına girmişti.