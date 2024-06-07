Özgür Demirtaş tarih verdi: Yaşam daha da zorlaşacak

Döviz kurlarının TL karşısında değerine değer katması, artan enflasyon ve giderek düşen alım gücü ile Türkiye’de yaşan vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor.

Prof Dr. Özgür Demirtaş, sonbaharı işaret ederek yaşamın daha da zorlaşacağını belirtti.

Alım gücünün paramparça olacağını belirten Demirtaş, sonbaharda halkın bu zorluğa dayanması sonrası düzlüğe çıkabileceğini belirtti.

Demirtaş’ın sözleri şöyle:

"Biliyorum yaşam çok zor. Sonbaharda daha da zorlaşacak. Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak. Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum."

Biliyorum yaşam çok zor 😞 Sonbaharda daha da zorlaşacak.



Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak.



Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız. 🤗



Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum.🧿🧿 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 7, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem