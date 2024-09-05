OVP Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın detaylarını duyurdu Orta Vadeli Program'ın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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OVP Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını sunan "Orta Vadeli Program"ı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon etkilerinin haziran itibarıyla başladığını söylemişti. Yılmaz'ın açıkladığı verilere göre, 2024 enflasyon hedefinin yüzde 41,5’e revize edildiği bildirilmişti

Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu da yüzde 17,5’e yükseltildi. 2026 için ise önceden yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye yükseltildi.

Açıklanan verilerde, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla belirtilmiş ve bu rakamlara göre, yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olmuştu.

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