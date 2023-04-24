Otomobil alıcıları dikkat: Bayilerde sıfır otomobilde fiyat oyunu!

Ramazan Bayramı'nda otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı, döviz kuru ve enflasyonla artmaya devam ederken, araç sıkıntısı da yaşanıyor.

Bayilerin internet satış fiyatına göre fiyat belirlediğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, "Türkiye'de otomobil fiyatları çok yüksek. Çok aşırı yüksek diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise koronavirüs döneminde üretimde olan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Gelişen nüfus ile araç ihtiyacı fazlasıyla ortaya çıkınca böyle bir sorun ortaya çıktı. Bayramda bunun ekstra tuzu biberi olmuş durumda" dedi.

"SARI SAYFAYA GÖRE ARAÇ SATIYOR"

Piyasada sıfır araç sorunu yaşandığını kaydeden Açıkgöz, "Sıfır araç bulmakta vatandaşlar zorluk çekiyor. Geçen seneye kadar sıfır araç alan herkes, aracı 50 ila 100 bin lira arasında kârı ile sattı. Bayiler bu sene de sistemi tam tersine çevirdiler. Bayiler 'Parayı ben kazanacağım' diyor. Bayi şu anda liste fiyatına göre değil de, sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor. Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 bin liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1 milyon 180 bin liraya ya da 1 milyon 170 bin liraya satıyor" ifadelerini kullandı.

"BU SENE BAYİLER PARA KAZANIYOR"

Açıkgöz, "Ekstra farklı hesaba para veya el altından nakit para alınıyor. Bu sene bayiler para kazanıyor ama sıfır araçlar internetteki gerçek web sitelerinde olan rakamlardan değil de, sarı sayfalarda olan rakamlar üzerinden satılıyor. Böyle bir sıkıntı var" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem