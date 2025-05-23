OnlyFans Satılıyor Mu? 8 Milyar Dolarlık Dev Görüşme

Yetişkin içerik platformu OnlyFans, 8 milyar dolarlık satış görüşmeleri yürütüyor. Platformun sahibi Fenix International’ın yatırımcılarla temas halinde olduğu ortaya çıktı.

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OnlyFans Satılıyor Mu? 8 Milyar Dolarlık Dev Görüşme

Pandemi döneminde hızla popülerleşen ve kullanıcıların içeriklerini ücret karşılığında paylaşabildiği OnlyFans, satış sürecine girmiş olabilir. Platformun sahibi Fenix International’ın, aralarında Los Angeles merkezli Forest Road şirketinin de bulunduğu bir yatırımcı grubuyla görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

İçerik üreticilerinin ağırlıklı olarak cinsel temalı video ve fotoğraflar paylaştığı OnlyFans, abonelik sistemiyle çalışıyor. Kullanıcılardan elde edilen gelirin yüzde 20’sini komisyon olarak alan şirket, bu iş modelinden büyük kâr elde etmiş durumda.

Şirketin mali performansı da dikkat çekici. 2020 yılında 375 milyon dolar kâr açıklayan OnlyFans, 2023’e gelindiğinde bu rakamı 6,6 milyar dolara kadar çıkardı. Bu büyüme, yatırımcıların dikkatini çekmiş görünüyor.

8 MİLYAR DOLARLIK GÖRÜŞME

Satın alma görüşmelerinin merkezinde ise yaklaşık 8 milyar dolarlık bir değerleme var. Forest Road’un liderlik ettiği yatırımcı grubunun bu rakam üzerinden şirketi devralmak istediği konuşuluyor. Ancak henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Fenix International yalnızca Forest Road ile sınırlı kalmayıp başka yatırımcılarla da temas halinde. Görüşmelerin ilerleyen haftalarda sonuçlanabileceği öngörülürken, platformun cinsel içerik nedeniyle bazı yatırımcılar için hâlâ tartışmalı bir alan olduğu ifade ediliyor.

OnlyFans cephesi ve Forest Road yetkilileri, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Ancak kaynaklar, potansiyel alıcıların ilgisinin sürdüğünü ve şirketin satışı için zeminin hazırlandığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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