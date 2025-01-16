O Kişiler de Emekli Olabilir! SGK Yeni Tutarları Açıkladı, 10 Bin Liraya Dayandı: Ayda 10 Günden Az ise…

Asgari ücret zammı sonrası ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri yeniden belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) evde çalışanlar için geçerli olan sigorta primlerini yeni genelge ile duyurdu. Ödenecek prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayarak emekli olabilecek.

10 BİN TL’YE YAKIN PRİM ÖDEMESİ

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, primler ise çalışma süresine göre değişiyor.

10 günden az çalışanlar için, işverenler sadece iş kazası ve meslek haftalığı sigortası primi ödüyor. Bu prim günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında hesaplanıyor. Örneğin ayda 1 gün çalışan için işveren 17.34 lira, 9 gün çalışan için 156,06 TL prim ödüyor.

10 gün ve üzerinde çalışanlar ise, işverenler genel sağlık sigortası ve emeklilik primi de ödemek zorunda. Bu durumda ayda 10 gün çalışan bir kişi için 3.272,36 TL, 30 gün çalışan bir kişi içinse 9.817,08 TL prim yatırılıyor.

EMEKLİ ÇALIŞANLARDA PRİM DAHA DÜŞÜK

Ev hizmetlerinde çalışan kişi emekliyse prim oranları daha düşük hesaplanıyor. 10 güne kadar çalışmada aylık prim 2.795,59 TL olarak ödenirken, 30 gün içinse bu rakam 8.386,77 TL olarak yatırılıyor.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANIN PRİMİ EMEKLİLİKTE SAYILMIYOR

Ayda 10 günden az çalışanlar için ödenen iş kazası ve meslek hastalığı primleri emeklilik için sayılmıyor. Ancak çalışanlar kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu durumda bir çalışanın 2025 yılı için kendi ödeyeceği aylık primi 8.451,79 TL oldu.

DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortasını düzenli ödeyen işverenlere SGK tarafından indirim uygulanıyor. Bu indirim aylık prim yükünü hafifletirken çalışanların sigorta haklarından faydalanmasını da kolaylaştırıyor.

Kaynak: Takvim