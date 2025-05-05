TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Hava yolcu taşımacılığındaki fiyat artışı yüzde 42,1 ile en çok artışın yaşandığı kalem olurken, onu yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik oldu.

Nisanda en çok zamlanan ürünler arasında, yüzde 19,84 ile meyveler, yüzde 15,57 ile patates ve yüzde 13,22 ile kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığı da yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,32 ile patates hariç taze sebzelerde gerçekleşti. Yüzde 5,02 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri de taze sebzeleri takip etti.

Kaynak: Haber Merkezi