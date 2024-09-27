New York Borsası Kapanış Verileri

New York borsası, haftanın son işlem gününü dalgalı bir seyirle kapattı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde yükselerek yüzde 0,33 artışla 42.313 puana ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,13 düşüşle 5.738,11 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,40 kayıpla 18.116,88 puana geriledi.

ABD'de açıklanan veriler, tüketici harcamalarının geçen ay ılımlı bir artış gösterdiğini ve enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. Bu verilerle birlikte borsada güne pozitif başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir performans sergiledi.

Ağustos ayında kişisel tüketim harcamaları, aylık yüzde 0,2 oranında artarak beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,2 artış gösterdi. Bu rakamlar da piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed'in dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustos ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,7 oranında arttı. Bu artış, yıllık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu olurken, aylık artışın yüzde 0,2 olacağı öngörülmüştü.

Verilerin ardından piyasalarda, Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentiler yüzde 55'e yükseldi. Analistler, düşük gelen enflasyon rakamlarının Fed'in faiz indirimlerine devam etme olasılığını artırdığını ifade etti.

Diğer yandan, ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi eylül ayında 70,1 seviyesine çıkarak son 5 ayın en yüksek değerini kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasa tarafından yakından takip edildi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının "kademeli olarak" düşürülmesi gerektiğini belirtirken, iş gücü piyasasında beklenenden fazla zayıflama olursa daha hızlı kesintilere gidebileceklerini söyledi.

Kaynak: AA