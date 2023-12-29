Nevşehir'de ekmek ve simide zam!
Artan maliyetler sonrası Nevşehir'de ekmek, simit ve içli pide yapımına zam geldi.
Artan maliyetler Nevşehir'de ekmek ve simit fiyatlarının da artmasına neden oldu.
Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi.
SİMİDE VE İÇLİ PİDE YAPIMINA DA ZAM
Yeni fiyat tarifesine göre, Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.
1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ
Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem