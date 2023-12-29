Nevşehir'de ekmek ve simide zam!

Artan maliyetler Nevşehir'de ekmek ve simit fiyatlarının da artmasına neden oldu.

Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi.

SİMİDE VE İÇLİ PİDE YAPIMINA DA ZAM

Yeni fiyat tarifesine göre, Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem