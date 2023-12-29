KKM'de yeni karar! Artık açılmayacak

1 Ocak'tan sonra KKM hesabı açılamayacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
KKM'de yeni karar! Artık açılmayacak

Kur Korumalı Mevduat(KKM) hesaplarının 1 Ocak 2024'ten itibaren açılmayacağı kaydedildi.

Yeni yılda döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışlarının ve vade sonunda yenilenme durumunun devam edeceği, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Merkez Bankası'ndan bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek. Dövizden dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri ise devam edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, KKM 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2,65 trilyon TL seviyesinde. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM)
Son Güncelleme:
DASK: Deprem sigorta teminatları her ay enflasyon oranında artacak DASK: Deprem sigorta teminatları her ay enflasyon oranında artacak
Kredi kartında yeni dönem başlıyor! 2024 yılında artık yapılamayabilir Kredi kartında yeni dönem başlıyor! 2024 yılında artık yapılamayabilir
Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla Varlık yönetimi devi de iflas etti: Kayıp 64 milyar dolardan fazla
1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor 1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor
ÇOK OKUNANLAR
'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini 'Not almalısınız' dedi, tek tek tarih verdi: İslam Memiş'ten ezber bozan altın ve dolar tahmini
Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın!
İşte 'Evimin değeri 10 milyon dolar eder' diyen Mehmet Ali Erbil'in meşhur evi İşte 'Evimin değeri 10 milyon dolar eder' diyen Mehmet Ali Erbil'in meşhur evi
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı Ekrem İmamoğlu olası rakiplerine fark attı