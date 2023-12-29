KKM'de yeni karar! Artık açılmayacak

Kur Korumalı Mevduat(KKM) hesaplarının 1 Ocak 2024'ten itibaren açılmayacağı kaydedildi.

Yeni yılda döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışlarının ve vade sonunda yenilenme durumunun devam edeceği, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.

Merkez Bankası'ndan bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek. Dövizden dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri ise devam edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, KKM 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2,65 trilyon TL seviyesinde. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.