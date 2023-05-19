Nebati'den faiz açıklaması: 'Ezanlar susmaz, bayraklar inmez'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faizle ilgili konuşmasında, "Faizleri indireceğiz, dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik." diye konuştu.

Nebati'den faiz açıklaması: 'Ezanlar susmaz, bayraklar inmez'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını iddia eden Nebati, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik" ifadelerini kullandı. 

"EZANLAR SUSMAZ, BAYRAKLAR İNMEZ"

Nebati açıklamasını "Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik" diyerek bittirdi.

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