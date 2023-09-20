Ne altın ne dolar: Bu akşam piyasaları bekleyen senaryolar sıralandı, tek tehlike...

Küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı.. Dün başlayan ve bugün sona erecek toplantının ardından Fed faiz kararını Türkiye saati 21.00’de açıklayacak.

Manşet enflasyondaki artışa karşın ABD’de çekirdek TÜFE enflasyonun yüzde 4,7’den yüzde 4.3’e gerilemesi ve ekonomik aktivitede yavaşlamayı teyit eden veriler Fed’in bu haftaki FOMC toplantısında faiz artışlarına ara vereceğini gösteriyor. Böylece ABD Merkez Bankası geçen yılın Mart ayında yüzde 0.25 seviyesinde başlattığı faiz artış döngüsünü yüzde 5.5’te sonlandırmış olacak.

Piyasalar bu toplantıda politika faizinin sabit kalacağına kesin gözüyle bakarken, karar metninde yer alan ifadeler önemli olacak. Bu açıdan Fed akşamı odaklanılacak konu faiz kararından ziyade Haziran ayında paylaşılan verilerin nasıl revize edileceği ve Başkan Jerome Powell’ın gelecek dönem için piyasalara nasıl bir mesaj vereceği olacak.

Her ne kadar veri bağımlılığı vurgusu halen ön planda olsa da önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitede yavaşlamanın devam edeceğini bekleyen ekonomistler, Fed’in politika faizini en az 6 ay bu seviyede tutacağını dile getiriyor.

GÖZLER PETROL FİYATLARINDA

Ancak Türkiye’de ise milyonların odağında petrol fiyatları bulunuyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretim kısıntılarını yıl sonuna kadar devam edeceklerini açıklamaları, küresel bazda petrol arzına yönelik sıkılaşma beklentileri ile petrolde değer kazanımları gerçekleşti. Diğer yandan petrol kanadında gerçekleşen yükselişte küresel gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüksek fiyatlar enflasyon konusunda ülkeleri de "tedirgin" ediyor.

Fiyatlar yükselirken ABD'li petrol devi Chevron'un CEO'su Mike Wirth, petrol fiyatlarına ilişkin tahminini açıkladı. Wirtg petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşmaya yaklaştığını dile getirdi. Wirth, arzın daraldığı, stokların azaldığı ortamda trendin varil başına 100 dolar seviyesini gösterdiğini belirtti.

'KORKARIM YIL SONUNA KADAR...'

Hali hazırda litresi 40 liranın üzerine yükselen benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen brent petrol, dün 10 ayın zirvesine çıkarak 95 doları aşmıştı. Faiz kararı öncesinde ise yüzde 1 gerileyen brent 93,39 dolar, ham petrol ise 89,65 dolardan işlem görüyor. The London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü yurt içinde akaryakıt fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Korkarım yıl sonuna kadar arabalarımızın depolarını doldururken öfke duyacağız. Bu herkesi etkileyecek. Ya daha az tüketeceğiz, ya gelirimiz artacak ya da devlet bunu sübvanse edecek. Başka hiçbir yolu yok. Çünkü uluslararası piyasayı biz belirlemiyoruz” dedi.