Muğla'da Çam Balı Üretiminde Hedef 20 Bin Ton

Pandemi ve Muğla’da yaşanan büyük orman yangınlarının ardından, bu yıl çam balı üretiminde önemli bir artış bekleniyor. Özellikle Kıran, Sarnıç, Denizova, Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Datça gibi bölgelerde, çam balı üretimi için çok sayıda gezgin arıcı bölgeye akın etti. Geçen yıl 13 bin 800 ton olan üretimin, bu yıl 20 bin tona ulaşması hedefleniyor.

SEZONUN VERİMLİ GEÇMESİ BEKLENİYOR

Muğla’ya gelen Adanalı bal üreticisi Mehmet Tilki, bu sezonun oldukça iyi geçeceğini belirtti. Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda iki ayrı hasat yapabileceklerini ifade eden Tilki, çam balı fiyatlarının da 3 bin TL’nin üzerinde olmasını beklediklerini dile getirdi.

MUĞLA, ÇAM BALI ÜRETİMİNDE LİDER

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, çam balı üretiminde bu yıl 20 bin ton hedeflediklerini açıkladı. Muğla, yaklaşık 5 bin arıcısı ve 1 milyondan fazla arı kovanıyla Türkiye’nin çam balı üretim merkezi konumunda bulunuyor. Bu yıl dışarıdan gelen gezgin arıcılarla birlikte toplam 2 milyon kovanla çam balı üretimi yapılıyor.

TÜKETİCİYE SAHTE BAL UYARISI

Barış Saylak, tüketicilere sahte bal almamaları konusunda uyarıda bulunarak, güvenilir çam balı ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Muğla’da sadece bal değil, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi katma değeri yüksek arı ürünleri de üretiliyor. Tarım Bakanlığı’nın destekleriyle arıcılara verilen teşvikler bu yıl önemli ölçüde artırıldı.

Kaynak: İHA