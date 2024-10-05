2 Milyon Liraya da 11,5 Milyon Liraya da Var: Ev Almadan Önce Bu Tabloya Bakın! İlçe İlçe İstanbul’un Konut Fiyatları Listesi

Son dönemde konut satışlarında yaşanan artış, yatırımcıların gayrimenkule olan ilgisinin yeniden canlandığını gözler önüne seriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında ülke genelinde 134 bin 155 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 9,9 oranında bir artış yaşanması dikkat çekiyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde olmasına rağmen, yatırımcılar alternatif arayışında. Borsa performansında yaşanan dalgalanmalar, altın fiyatlarının belli bir seviyeye ulaşması ve dövizdeki durağan tablo, konut piyasasının yeniden cazip hale gelmesine neden oldu. Son dönemde ağırlıklı olarak nakit alımların görüldüğü piyasada, kur korumalı mevduattan (KKM) çıkan birikimler de konut sektörüne yönlendiriliyor.

FİYATLARDA ‘REEL’ DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi’ne göre ise ağustos ayında konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 34,30 oranında arttı. Ancak reel olarak bakıldığında, enflasyon etkisi göz önünde bulundurulduğunda, fiyatların yüzde 11,6 oranında gerilediği görülüyor. Bu durum, özellikle nakit parası olan alıcılar için konut yatırımlarını daha cazip hale getirdi.

İSTANBUL KONUT SATIŞLARINDA ZİRVEDE

Ağustos ayında İstanbul, konut satışlarında başı çeken şehir oldu. Mega kentte sadece ağustos ayında 19 bin 467 konut satıldı ve İstanbul’un ülke genelindeki satışlardaki payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 41 bin 267 TL olarak ölçüldü. Ayrıca, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış yüzde 28,37 seviyesine ulaştı.

İLÇELER ARASINDA FİYAT FARKLILIKLARI

İstanbul’da konut piyasası ilçelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Beykoz, son bir yılda yüzde 54’ü aşan değer artışıyla öne çıkarken, Kağıthane’de bu oran yüzde 17 ile sınırlı kaldı. Metrekare fiyatlarında da büyük farklar göze çarpıyor. Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde metrekare fiyatları sırasıyla 115 bin, 114 bin ve 98 bin TL seviyelerine ulaşırken, Esenyurt, Sultangazi ve Beylikdüzü gibi bölgelerde metrekare fiyatları 20 bin ile 28 bin TL aralığında seyrediyor.

İŞTE İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE ORTALAMA KONUT FİYATLARININ LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi