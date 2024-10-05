Türkiye, Sıcak Hava Balonculuğunda Dünya Rekoruna Koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin sıcak hava balon yolcu ve uçuş istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde rekora koştuğuna işaret eden Abdulkadir Uraloğlu, "Eylül ayı itibarıyla 9 ayda 32 bin 445 balon havalandı, toplam 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu. Sıcak hava balonculuğunda 2022 yılında tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılarak 750 bin kişi uçurulmuştu. Bu yıl bu sayıyı geçmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UÇUŞLARIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI KAPADOKYA'DAN

Uraloğlu, Türkiye'nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizerek ülkede halihazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi, 6 onaylı eğitim organizasyonu ve bir üretim organizasyonunun bulunduğunu bildirdi.

Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor. Gerçekleştirilen balon uçuşlarının yüzde 80'inden fazlası Kapadokya bölgesinde yapılıyor. Kapadokya, iklim ve rüzgâr yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkan tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya'da sadece bir günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor."

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Kaynak: AA