Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti

Brent petrol fiyatlarının yüzde 0,85 artarak 68,01 dolara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu artışın ardından motorin grubunda litre başına 99 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeler gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şehirden şehre farklılık gösteriyor.

23 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.77 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.13 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Kaynak: Haber Merkezi