Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti

Brent petrol fiyatlarındaki artış, motorine zam olarak yansıdı. Motorinin litresine 99 kuruş zam geldi, benzin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti

Brent petrol fiyatlarının yüzde 0,85 artarak 68,01 dolara yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu artışın ardından motorin grubunda litre başına 99 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeler gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti - Resim : 1

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şehirden şehre farklılık gösteriyor.

23 Nisan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti - Resim : 2

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.77 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.13 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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