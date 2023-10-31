Motorine indirim geldi, akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İşte güncel fiyatlar

Motorin, benzin ve LPG fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberi sonrası 31 Ekim 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Litresi 40 TL'nin üzerinde olan motorin fiyatları için bu gece yarısından itibaren 1 TL 57 kuruş indirim yapılması bekleniyordu. İndirim sonrası sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Mazot fiyatı bu gece yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi.

31 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Anadolu Yakası'nda motorin fiyatları indirimin ardından 37,95 TL'ye geriledi. Motorin Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılıyordu.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI LİSTESİ

Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 35,02 TL

Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 37,95 TL

Anadolu Yakası'nda LPG fiyatı: 18,16 TL

Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 35,07 TL

Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 38,06 TL

Avrupa Yakası'nda LPG fiyatı: 18,61 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,81 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL