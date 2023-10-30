AKP'nin hayali suya düştü: Kişi başı gelirdeki hedefleri bile 8 bin dolar kaybetti

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde, 12. Kalkınma Planı tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “2028 yılında fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir" dedi.

Yılmaz'ın açıkladığı bu hedef, AKP'nin 2011 yılındaki genel seçimde 2023 için verdiği kişi başına milli gelir hedefini hatırlattı.

AKP, 2023 yılındaki vaadinde 25 bin dolar vurgusu yapmıştı.

12 yıl önce 2023 için verilen hedef ile 2028 yılı için verilen hedef arasında 7 bin 774 dolarlık fark var.

2011'deki seçim vaadinde şunlar yer almıştı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mali disiplini kararlılıkla sürdürecek, enflasyonla ciddi biçimde mücadele edecek ve 82 milyonu aşan bir nüfusla, kişi başı geliri 25 bin dolara çıkaracağız."

IMF'nin 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin dolar cinsinden miktarı 10 bin 618 dolar.

Kaynak: Gerçek Gündem