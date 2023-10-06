Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Son olarak 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

6 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,33 TL.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL

Etiketler
Motorin Motorin fiyatları
Otel zinciri, 2023’ün turizm karnesini açıkladı Otel zinciri, 2023’ün turizm karnesini açıkladı
SPK’den 3 şirketin halka arzına onay SPK’den 3 şirketin halka arzına onay
Sandviç panel ve EPS ürünleri üreticisi, İSO 500’de liderliğini sürdürüyor Sandviç panel ve EPS ürünleri üreticisi, İSO 500’de liderliğini sürdürüyor
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yükseltti Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yükseltti
269 bin dekar alanda hasadı başladı... 200 TL'den satılacak. Üreten paraya doyacak 269 bin dekar alanda hasadı başladı... 200 TL'den satılacak. Üreten paraya doyacak
Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Yarışmada olaylı gece: MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı Yarışmada olaylı gece: MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı
Emekliye 29 Ekim ikramiyesinde yeni detaylar: Ne kadar olacak, kimlere yatacak? Emekliye 29 Ekim ikramiyesinde yeni detaylar
Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz onlarca rota
Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere hibe ve kredi desteği! İşte şartları... Depremzedelere hibe ve kredi desteği
Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istedi, İngiltere'ye kesin dönüş yapıyorum Yusuf Güney: Ev sahibim 50 bin lira kira istedi, İngiltere'ye kesin dönüş yapıyorum