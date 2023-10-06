Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Son olarak 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş indirim yapılan benzine gece yarısı 1 lira 17 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorin fiyatlarına da 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

6 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,33 TL.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,15 TL