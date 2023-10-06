Sandviç panel ve EPS ürünleri üreticisi, İSO 500’de liderliğini sürdürüyor



İstanbul Sanayi Odası'nın 1968'den bu yana hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - İSO 500 araştırmasının 2022 sonuçları açıklandı. Türk sanayisinin yıllık performansına ışık tutan, Türkiye'nin en köklü ve kapsamlı araştırması İSO 500’de, Türkiye’nin en büyük sandviç panel ve EPS ürünleri üretim kapasitesine sahip Teknopanel, 330. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Türk sanayisinin güncel durumuna dair önemli ipuçlarını taşıyan ve ülkemizi gururlandıran şirketlerin başarılarını kamuoyuna duyuran İSO Birinci 500 listesinde, bu yıl da sektörümüzün tek markası olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Üst üste 9. kez taşıdığımız liderlik bayrağının verdiği gururla yolumuza devam ediyor, doğru stratejik kararlar, katma değerli ürünler ve yıldan yıla artan yurt içindeki ve yurt dışındaki satış ve pazarlama gücümüzle hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Türk ekonomisine katma değer sağlıyoruz

Teknopanel, bir yıllık süreçte elde ürünleri gibi niş bir sektörde Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdıklarını ifade ettiği performans başarılarıyla bu yılki listede, sıralamasını 330. sırada konumlandı. Sandviç panel ve EPS eden Orhan Kahveci, “Bugün 123 bin metrekare alan üzerindeki, yıllık 13,5 milyon metrekare sandviç panel, 1,6 milyon metreküp EPS ürünleri üretim kapasitesine sahip 4 üretim tesisimizle sektörümüze hizmet veriyoruz. Yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olarak, Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 104 ülkeye ihracat yapıyor, ülkemizi dünya çapında temsil ediyoruz. Ülke ekonomisine istihdam ve katma değer sağlamak için elimizdeki tüm kaynakları verimli kullanarak 500’den fazla iş gücüyle gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Satışlarını %9 artırdı

2022’de satışlarını %9 oranında artırdıklarının altını çizen Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Türkiye’de 150’den fazla yetkili hizmet noktasıyla, yurt dışında 120’den fazla çözüm ortağıyla ürünlerimizi müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Profesyonel satış ve pazarlama ekibimizle Teknopanel ürünlerinin tanıtımını global çapta gerçekleştiriyoruz.

Sahip olduğumuz sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezi, Teknopanel’e yenilikçi ürün tasarlama ve geliştirme şansı vererek süreçlerimizi iyileştirmemize, sürdürülebilir ve müşterilerimize özel ürünler üretmemize olanak sağlıyor” dedi.

“Çevresel, sosyal ve toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ticaret Bakanlığı’nın ve AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında konteyner kentlerin inşası için prefabrik yapı ve konteyner ev üreticilerinin sandviç çatı ve cephe paneli talepleri doğrultusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Kahveci “Projenin ilk etabı olan 43 bin konteyner evin inşasının 2,8 milyon metrekarelik poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı ve cephe panelinin tedariği için her gün aralıksız olarak üretim yaptık” dedi.

Aynı sorumluluk bilinciyle enerji verimliliği ve tasarrufunun iklim kriziyle daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken Kahveci “Üretim süreçlerimizde aldığımız önlemler ve geliştirmelerle karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Mersin’deki üretim tesisimizin çatı yüzeyindeki güneş panelleriyle 1.6 megavatlık kurulu kapasitemizden yılda yaklaşık 2.400 megavat elektrik üretiyoruz. Kısa zaman önce Sakarya ve İzmir üretim tesislerimizdeki GES projelerini de tamamlayarak kurulu kapasitemizi 3.6 megavata çıkardık. Daha yaşanabilir bir çevre yaratma ve sürdürülebilirlik hedefi ile süreçlerimiz ve ürünlerimiz için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza özen göstererek yeşil dönüşüm projelerimizi hassasiyetle sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.