Otel zinciri, 2023’ün turizm karnesini açıkladı

Yaz mevsiminin kapanmasıyla birlikte tatil sezonu da geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde 13. tesisini İstanbul Ataşehir’de açan otel zinciri ise 2023 karnesini açıkladı. Selectum Hotels & Resort İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, “Bu yıl da pandeminin etkilerini azaltmaya çalıştığımız bir sezon geçirdik. Sağlık ve güvenlik önlemlerimizi en üst seviyede tutarak misafirlerimize keyifli ve huzurlu bir tatil deneyimi sunduk. Türkiye’de Side, Belek, Kemer, Bodrum ve İstanbul’da; yurt dışında ise Küba, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki otellerimizde 40’tan fazla ülkeden 350 bini aşkın misafir ağırladık. Bu yıl en çok artış gösteren pazarlarımız Almanya ve Polonya oldu. İngiltere, Romanya, Türkiye ve Rusya ise ana pazarlarımız olarak kaldı” dedi.



“Yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz”



Tayfun Turanlıoğlu, “Toplantı ve organizasyon alanında da iddialıyız. Özellikle spor gruplarına yönelik hizmetlerimizle öne çıkıyoruz. Futbol ve sporun branşlardan pek çok takım otellerimizi tercih etti. Ayrıca kültür, sanat, eğitim gibi alanlarda da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptık” diyerek sözlerine şunları ekledi:



“Geçtiğimiz günlerde son tesisimiz olan Selectum City Ataşehir’i hizmete açtık. Bu otelimizle İstanbul’un iş ve finans merkezinde konaklama alternatifi sunuyoruz. 2024’te de yeni yatırımlara devam edeceğiz. Hem yeni destinasyonlara açılacak hem de mevcut tesislerimizi renovasyonla daha da iyileştireceğiz. Böylece turizme katkıda bulunurken yeni istihdam alanları açmayı hedefliyoruz.”



“Hem deniz hem de kara turizmindeki payımızı artıracağız”



Selectum Hotels & Resort İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son veriler, bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla turizm gelirlerinde %27 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Bu başarının ivme kazanarak yükselmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek dönemde hem deniz hem de kara turizminde fark yaratmaya devam edeceğiz.”