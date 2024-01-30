Motorin ve benzine dev zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli!

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam yağmaya başladı. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

MOTORİN 24 SAAT GEÇMEDEN İKİNCİ ZAM

Sektör kaynakları motorinde 45 Türk Lirasını konuşurken, motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

BENZİNE 2 LİRA ZAM GELİYOR...

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü.