Motorin ve benzine dev zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli!

Motorinde 24 saat geçmeden ikinci zam yolda. Öte yandan benzin fiyatlarına da bir zam daha geliyor.

Son Güncelleme:
Motorin ve benzine dev zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli!

Akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam yağmaya başladı. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

MOTORİN 24 SAAT GEÇMEDEN İKİNCİ ZAM

Sektör kaynakları motorinde 45 Türk Lirasını konuşurken, motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

BENZİNE 2 LİRA ZAM GELİYOR...

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü.

Son Güncelleme:
Gece yarısı açıklama geldi: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı
"Starbucks'a zam geliyor" iddiası "Starbucks'a zam geliyor" iddiası
Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Son Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti! Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! Otomobil alacaklar dikkat: Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi!
2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar 2024'ün astroloji haritası ortaya çıktı: İşte en önemli tarihler ve en şanslı burçlar
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın! Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın!