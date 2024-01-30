Gece yarısı açıklama geldi: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Gece yarısı açıklama geldi: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gittiğini duyurdu. KKM hesaplarına zorunlu karşılık oranı 6 aya kadar vadelerde yüzde 25'e indirildi. Döviz cinsinden hesaplar için zorunlu karşılı koranı yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan "Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu" başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında;
- Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine,

- Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine
karar verilmiştir.

Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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