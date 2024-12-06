Motorin İndirimi Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabelalar Değişti

Benzine önceki gün gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorine indirim geldi. Mazotta 97 kuruşluk indirim, tabelalara yansıdı. İşte 6 Aralık 2024 Cuma güncel benzin, motorin fiyatları...

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Motorin İndirimi Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabelalar Değişti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Gece saatlerinden itibaren motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Motorin İndirimi Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabelalar Değişti - Resim : 1

İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Motorin İndirimi Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabelalar Değişti - Resim : 2

Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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