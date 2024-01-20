Moody’s'ten 7 Türk şirketi için karar!

Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 7 Türk şirketi için not değerlendirmesinde bulundu.

Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Moody’s'un kararı sonrası osyal medya hesabından Borsa İstanbul'u işaret eden Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Moody’s Türkiye’den bazı şirketlerin kredi notunu yükseltti. Bu son derece doğru bir karar. Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.

17 TÜRK BANKASI İÇİN DEĞERLENDİRME

Öte yandan Moody’s, geçtiğimiz günlerde 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN NOTUNU 'POZİTİF'E ÇEVİRMİŞTİ

Ayrıca Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem