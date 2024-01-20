Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum!
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'a dair öngörülerini paylaştı. Demirtaş, "Başaracağımıza inanıyorum" dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 5 Türk şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeler yaptı.
Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.
TÜRKİYE'NİN NOTUNU POZİTİFE ÇEVİRDİ
Kuruluş, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.
BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE
Söz konusu gelişmelerin piyasaya yansıması merakla beklenirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,24 değer kaybederek 7.996,70 puandan tamamladı.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DE DÜŞTÜ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.
EN ÇOK GERİLEYEN ENDEKS TURİZM
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile turizm oldu.
"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Moody’s'un kararı sonrası sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'u işaret eden Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Moody’s Türkiye’den bazı şirketlerin kredi notunu yükseltti. Bu son derece doğru bir karar. Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum."
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Öte yandan yurt içi piyasalarda haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edilecek.