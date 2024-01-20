Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'a dair öngörülerini paylaştı. Demirtaş, "Başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Borsa Borsa İstanbul Özgür Demirtaş Moody's Koç Holding Türk Hava Yolları (THY) Turkcell Tüpraş
Son Güncelleme:
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 1

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 5 Türk şirketin kredi notunu yükseltirken 2 şirketin not görünümünde güncellemeler yaptı.

1 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 2

Moody’s, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları (THY), Turkcell ve Tüpraş’ın kredi notunu B3’ten B2’ye yükseltirken görünümleri durağandan pozitife çekti. Moody’s ayrıca Şişecam ve Erdemir’in kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümlerini durağandan pozitife çekti.

2 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN NOTUNU POZİTİFE ÇEVİRDİ

Kuruluş, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

3 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 4

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Söz konusu gelişmelerin piyasaya yansıması merakla beklenirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,24 değer kaybederek 7.996,70 puandan tamamladı.

4 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 5

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DE DÜŞTÜ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

5 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 6

EN ÇOK GERİLEYEN ENDEKS TURİZM

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile turizm oldu.

6 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 7

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Moody’s'un kararı sonrası sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'u işaret eden Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

7 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 8

"Moody’s Türkiye’den bazı şirketlerin kredi notunu yükseltti. Bu son derece doğru bir karar. Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum."

8 9
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! - Resim: 9

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan yurt içi piyasalarda haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edilecek.

9 9