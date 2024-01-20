Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum!

"Moody’s Türkiye’den bazı şirketlerin kredi notunu yükseltti. Bu son derece doğru bir karar. Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum."