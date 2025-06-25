Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! AKP'den Zam Sinyali: Maaşlar Artabilir

AKP, en düşük emekli aylığına yeni düzenleme sinyali verdi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon vatandaşın durumunun farkında olduklarını belirterek, "Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! AKP'den Zam Sinyali: Maaşlar Artabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İklim Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. CHP, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılması için çağrı yaparken, AKP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın söz alarak asgari ücretle ilgili, "Kanun teklifini getiriyoruz, açıkladık. Derhal asgari ücrete revize fiyat getirelim. 30 bin 250 TL olarak yılın ikinci yarısında asgari ücretliler para alsınlar. Haydi gelin, bu teklifin altına imza atın, buralarda boş yere zaman geçirmeyin. Bir başka teklifi daha getiriyorum. Memurlar, memur emeklileri 14 bin 464 TL'yle geçinmeye çalışan 4 milyon insan var bu memlekette. Gelin, onlara da seyyanen zamlarını yapalım. Kanun teklifini verdik" ifadelerini kullandı.

'DURUMUN FARKINDAYIZ, KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise emeklilerin durumuna takip ettiklerini belirterek, "Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır ve biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Emekli maaşı Zam
ÖTV’de Yeni Dönem! Teklif Komisyondan Geçti: Vergi Sistemi Sil Baştan Değişiyor Vergi Sistemi Sil Baştan Değişiyor
Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma
Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? AKP'den Dikkat Çeken Açıklama AKP'den Kafa Karıştıran Açıklama
Beyaz Spor Ayakkabılardaki Sarı ve Gri Lekelere Son! Dakikalar İçinde Peynir Gibi Oluyor Beyaz Spor Ayakkabılardaki Sarı ve Gri Lekelere Son! Dakikalar İçinde Peynir Gibi Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar
Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek Mert Başaran Tarih Verdi: Düşecek
Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti