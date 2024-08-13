Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Bu Süreyi Kaçıranlara Ödeme Yok

Türkiye'de milyonlarca çalışan, mevcut iş yerindeki konumu ve çalışma temposu gerekçesiyle yasal olarak verilen izin hakkını kullanamıyor.



Çoğu zaman izinlerin yarısı kullanılabilirken, kalan süre yıllar boyunca birikmekte. Yasalara göre çalışanlar, iş yerinden ayrılırken birikmiş izinlerinin, mevcut maaşları karşılığına denk düşen ücreti talep etme hakkına sahip olsa da, çok sayıda işveren, kullanılmayan izinlerin ücretini ödememek için çeşitli yöntemler kullanıyor ve işçiyi, kullanmadığı izni kullanmış gibi gösterebiliyor.

MİLYONLARCA İŞÇİ, PATRON TUZAĞINA DÜŞÜYOR

Yasalara göre işçinin yıllık iznini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, işverenler, izinlerin kullandırıldığını imzalı bir izin defteri ya da benzeri belgelerle kanıtlamak zorundadır. Ancak, bazı işverenler fiilen kullanılmayan izinler için işçiden yazılı beyan alabiliyor. Yargıtay, bu tür belgelerin varlığına rağmen iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olduğunda, mahkemelerin işçinin beyanını dikkate alması gerektiğine dair kararlar verebiliyor.

İŞTEN AYRILIRKEN ÜCRETİN ÖDENMEZİ ZORUNLU

Çalışanlar, işten ayrıldıklarında kullanılmayan izinlerinin ücretini talep etme hakkına sahiptir. İş akdinin sona erme şekli bu durumu etkilemez; işçi, işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılsa bile, kullanılmayan izinlerin ücreti son alınan maaş üzerinden ödenir.

BİRİKMİŞ İZİNLER İÇİN ÜST SINIR 5 YIL

İzin ücretini talep etmek isteyen çalışanların, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde başvuru yapması gerekmekte. İşveren ödemeyi yapmadığında, bu süre içinde dava açılması gerekiyor. Beş yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra ise çalışanlar hiçbir şekilde izin ücreti talep edememekte.

İşini kaybetme korkusuyla iznini kullanmayan ancak işverenin baskısıyla belge imzalamak zorunda kalan çalışanlar, işten ayrıldıklarında izin ücretlerini alabilmek için bu durumu belgelemek zorunda. Yıllık ücretli izin günlerinde fiilen çalıştığını ispatlayan işçiler, bu hakkı elde etmek için dava açabilirler.