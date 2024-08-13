Fitch, İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'de devam eden savaş nedeniyle İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A"ya indirdi.

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Fitch, İsrail'in Kredi Notunu Düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun "A+"dan "A"ya düşürüldüğü, görünümün ise negatif olduğu bildirildi.

Not indiriminin Gazze'deki savaşın devam etmesi, artan jeopolitik riskler ve birden fazla cephede askeri operasyonların etkisini yansıttığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına işaret edildi.

Açıklamada, bu yıl İsrail'in, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

'GAZZE'DEKİ ÇATIŞMA 2025'E KADAR SÜREBİLİR'

Jeopolitik risklerin de ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki çatışmanın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmanın insan kayıplarına ek olarak, önemli ek askeri harcamalara, altyapının yıkılmasına ve ekonomik faaliyet ve yatırıma daha uzun süreli zarara neden olabileceği ve İsrail'in kredi ölçütlerinin daha da kötüleşmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

İsrail ile İran ve müttefikleri arasındaki gerilimin yüksek kalmaya devam ettiği anımsatılan açıklamada, son dönemdeki saldırıların, İsrail'in kredi profiline daha fazla zarar verebilecek tırmanma riskini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın muhtemelen 2024 sonuna kadar süreceğine ve yoğun operasyonların devam etme riskinin bulunduğuna işaret edilerek, bunun, acil askeri ihtiyaçlar için yüksek harcamaların devam etmesi ve sınır bölgelerindeki üretim ile turizm ve inşaatta kesintiler anlamına geldiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde önemli ve uzun vadeli bir etkiye sahip olacak çatışmaların uzaması veya tırmanmasının not indirimine yol açabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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